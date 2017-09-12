طقس الأربعاء .. جو معتدل

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون الطقس، غدا الأربعاء، حارا نوعا ما إلى حار بالسايس وداخل السهول وسوس والجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

كما ستتكون سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية قد تعطي قطرات مطرية متفرقة، فضلا عن تكون سحب ركامية خلال الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والأطلس الصغير، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع ظهور سحب منخفضة جوار السواحل الوسطى وطقس مشمس عموما بباقي الأرجاء.

وستتشكل سحب منخفضة محليا بالقرب من السواحل حيث يحتمل أن تكون مصحوبة بكتل ضبابية وذلك خلال الليل والصباح، مع هبوب رياح رملية بداخل الاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 21 و26 درجة بمنطقة طنجة واللوكوس وبسهول تادلة والحوز والرحامنة وتانسيفت والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 16 و20 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 31 و36 درجة بالقرب من المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية، وما بين 37 و42 درجة باللوكوس وداخل الغرب والشاوية وسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسايس والسهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي للمملكة والاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة الموسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الدار البيضاء ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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