الثلاثاء 30 مايو 2017
“فيفا” يرفض تنظيم المغرب لمونديال 2026 مع إسبانيا

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1 تعليق

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    Med

    Une très belle et bonne occasion pour le maroc a ne jamais la ratter, et il est capable de l’organiser tous seul.chaque grande ville avec un grand stade et hôtels et c’est fini

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