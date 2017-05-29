“فيفا” يرفض تنظيم المغرب لمونديال 2026 مع إسبانيا

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صفعة قوية للمغرب، برفض ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2026.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رفض قبول ملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لأنه لا يحترم منطق المداورة بين القارات، إذ يريد تنظيم نسخة 2026 من الحدث العالمي في القاة الإفريقية أو الأمريكية، بحكم أن مونديال 2018 سيلعب في روسيا، فيما تستضيف قطر مونديال 2022، بما يعني أن أوربا لن تنظم الكأس العالمية في 2026.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن المغرب، الذي فشل في تنظيم الحدث العالمي في أربع مناسبات، في 1994 و1998 و2006 و2010، طرق باب إسبانيا أولا، التي وافقت مبدئيا على تقديم ملف مشترك، يضم أيضا البرتغال، قبل أن تتلقى الفكرة ضربة قوية من الاتحاد الدولي.

ومن شأن قرار الاتحاد الدولي، أن يقوي ملف أمريكا والمكسيك وكندا، الذي بات الملف الوحيد على طاولة “فيفا”، والمرشح بقوة لنيل شرف احتضان كأس العالم 2026.

بالمقابل، سيكون على المغرب التفكير في حل ثان بأسرع وقت ممكن، إذ أكدت صحيفة “أس”، أن المملكة باتت تفكر مليا في ملف مشترك مع كوت ديفوار، لأنه الحل الوحيد أمامها الآن إذا ما أرادت تقديم ملف لتنظيم المونديال.

وسيكون على المغرب أيضا، البحث عن دعم آسيا وبعض الدول الأوربية لدعم ملفها مع كوت ديفوار.

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