البوليساريو تنسحب نسبيا من الكركرات

انسحبت ميليشيات البوليساريو الانفصالية، قبل ساعات من منطقة الكركرات العازلة، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوثيريس، وتحت ضغط مجلس الأمن.

وأكد الخبر مصدر لموقع “360”، إذ أكد أن “عناصر مسلحة من الجبهة، تراجعت اليوم الجمعة خلف الحاجز الذي وضعته غشت الماضي، مع تسجيل بقاء عناصر أخرى بالكركرات، وتفكيك الخيمة التي كانت قد نصبت قبل شهور”.

ورفضت الجبهة الانفصالية الانسحاب طيلة الفترة الماضية، غير أن الخلاف الذي نشب بين دول أصدقاء الصحراء على مشروع قرار الأمين العام الأخير، عجل بانسحاب البوليساريو خوفا من التصعيد.

وتأجلت جلسة التصويت على قرار الأمين العام بخصوص الصحراء المغربية، إذ كان مقررا أمس الخميس، بعدما عبرت روسيا عن رفضها له.

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