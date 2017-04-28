الباشا السابق للجديدة يورط العامل

كشف أمام هيأة استئنافية البيضاء أنه كان ينفذ أوامره

كشف (م. ب) الباشا السابق للجديدة، المتهم في قضية مقاهي كورنيش المدينة، وما يعرف بملف «رئيس بلدية الجديدة ومن معه»، أنه كان ينفذ فقط أوامر العامل السابق.

وأضاف المتهم الماثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الابتدائية بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، أنه يحترم تراتبية الإدارة، إذ لم يكن يتجاوز الاختصاصات الممنوحة له، حيث كان مكلفا بتنفيذ أوامر تحرير الملك العمومي، وهو ما جعله يطلب من أصحاب المقاهي التي كانت ضمن المناطق المحسوبة على مشروع كورنيش الجديدة هدمها.

وأشار المتحدث نفسه إلى أنه كان مكلفا فقط بالإشراف على عمليات الهدم، نافيا استدعاءه لأرباب المقاهي بمكتبه “لم أستدع أحدا إلى مكتبي ولم أعد أي شخص بالتعويض عن عملية الهدم”.

وفي مواجهة للباشا مع باقي المتهمين، نفى أرباب مقاهي كورنيش الجديدة، تعاملهم معه في إخراج المشروع إلى حيز الوجود، مشيرين إلى أن تعاملهم يبقى منحصرا مع العامل السابق للجديدة.

وبعد الاستماع إلى الباشا السابق للجديدة وباقي المتهمين الآخرين في اختلاسات بلدية الجديدة، قرر رئيس هيأة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2 ماي المقبل، التي من المنتظر أن تكشف عن مفاجآت أخرى في ملف ما زالت خيوطه متشابكة.

وتميزت الجلسات السابقة بغرفة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، بحدوث تطورات مهمة يمكن أن توجه الملف إلى مسار آخر، بعدما فجر المتهمون في ملف ما يعرف ب”رئيس بلدية الجديدة ومن معه” مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشفوا أثناء مثولهم أمام رئيس هيأة المحكمة، أنهم ضحية الثقة في العامل السابق ورئيس المجلس البلدي للجديدة.

وتشبث المتهمون في مشروع “لا كورنيش الجديدة” بنفي تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في منح موارد وأملاك الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب والرسوم والواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، مشيرين إلى أنهم مجرد ممولين للمشروع الذي كان تحت الإشراف الفعلي للعامل والبلدية.

وأوضح المتهمون الذين توبعوا بعد انخراطهم في بناء المقاهي الشاطئية المرتبطة بمشروع لاكورنيش الجديدة، أن العامل السابق على إقليم الجديدة هو الذي منحهم رخصة شفوية بعدما رفض منحهم وثيقة مكتوبة، مكتفيا بإجابتهم كلما طلبوا منه ذلك بعبارة “سيرو تبنيو”.

وكشف المتهمون حقيقة جديدة في ملف فساد بلدية الجديدة بعدما قالوا أمام هيأة المحكمة، إن العامل ورئيس البلدية ألزماهم في إطار مشروع ذي طابع سياحي وترفيهي، بتمويل المشروع بالكامل عبر التكفل بمصاريف بناء المرافق العمومية الأخرى من إدارة الشاطئ ومخفر الشرطة السياحية وفضاء خاص بالوقاية المدنية وبناء مراحيض ورشاشات للاغتسال ومسالك وممرات لولوج الشاطئ.

وأجمع المتهمون خلال الاستماع إليهم من قبل هيأة المحكمة أنهم تحولوا من ضحايا الثقة في العامل السابق والسلطات إلى متهمين، وأنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، والدليل على ذلك أن سلطات المدينة هي التي شجعتهم على الاستثمار في المشروع وسهلت لهم كافة الإجراءات لإنجازه تحت مراقبتها ووصايتها، وبتنسيق مع المصالح التقنية والبلدية، ضمن مشروع اعتبر حينها أنه قانوني ولا تشوبه شائبة.

وأضاف المتهمون أنهم لم يقوموا ببناء أي مشروع بل مولوه باتفاق مع عامل الإقليم ورئيس البلدية، مقابل السماح لهم باستغلال مؤقت للمقاهي التي سيضمها كورنيش الجديدة وتحديد السومة الكرائية التي يجب أداؤها كل شهر بعد أن يخرج المشروع إلى الوجود.

محمد بها

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