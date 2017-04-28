حاجي: “واش الفشوش عيب”؟

المحامي ورئيس الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان قال إن الدولة تساعد على إذكاء الأحقاد

نبه الحبيب حاجي، ورئيس الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان، أجهزة الدولة والقضاء إلى مخاطر الانجرار وراء الحملات الموجهة لمواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها أشخاص ومجموعات تركب على أحداث اجتماعية عابرة، لتعبئة المجتمع والرأي العام حولها لأغراض سياسية ودينية في الغالب.

وأعطى المحامي حاجي مثالا على ذلك بحادث الشاب الذي صور نفسه في سيارته وتسببه في حادثة سير خفيفة مع سيارات أخرى، مؤكدا أن الحادث خرج فجأة عن سياقه وأصبح قضية رأي عام، وعمد أصحاب “الحملة” إلى توجيه النقاش إلى مسالك أخرى تخدم أجندتهم بالدرجة الأولى، مثل السكر العلني و”العربدة” وضب مزيد من الزيت في آلات الحقد الطبقي على أبناء الميسورين والأغنياء.

وتأسف حاجي، في تصريح لـ”الصباح”، كثيرا على ردة فعل المسؤولين في الدولة الذين عوض التعامل مع الحادث بشكل عاد كغيره من حوادث السكر وحوادث السير التي تقع يوميا في البلاد، انجروا وراء الحملة الموجهة من كتائب العدالة والتنمية والعدل والإحسان وباقي فلول السلفيين والمتطرفين الذين استغلوا الواقعة لإثارة مواضيع تحريم السكر والتوجه إلى أماكن الترفيه، وركوب السيارات الفارهة وتدبير أموال الشعب في الملاهي والكابريهات، وغيرها من الكلام الموجه، الذي يذكي الأحقاد والضغائن في المجتمع، ويقسمه إلى مجتمع كافر وآخر مسلم.

وأوضح رئيس الهيأة أن أطرافا في الدولة، من حيث لا تدري أو تدري، تضر بمصالحها تجاه الجهات المناوئة لها، حين تنجر وراء حملات التهييج والتجييش ضد المواطنين لأسباب دينية وطبقية في بعض الأحيان، معيبا على أجهزة الأمن اعتقال الشاب الذي ظهر في الفيدو وأشخاص آخرين، من أجل إرضاء أصحاب هذه الحملة والبحث عن التهدئة، دون اعتبار لقدسية العدالة التي تضيع بقرارات متسرعة مثل هذه.

واستغرب حاجي كيف يعيب بعض المغاربة على إخوانهم أن يصبحوا أغنياء ويحاربوا الفقر، كما استغرب أيضا منطق أن يكون الفقير دائما على صواب وإن شرب الخمر وقاد سيارته وتسبب في حادث سير، بينما يحرم على أبناء الميسورين ذلك، وإلا نعتوا بأولاد الفشوش، وزج بهم في السجن وتكييف قضاياهم جنائيا.

وقال “من يكره أن يكون ولد الفشوش، أو يربي أبناءه على الفشوش، واش الفشوش عيب”.

وتساءل حاجي عن مقاصد هذا الخطاب الذي يذكي الأحقاد في المجتمع، ويربي أجيالا من المغاربة على الغل والحسد والضغينة، بدل التعايش والتسامح والتنافس على كسب الرزق والرقي في سلم المجتمع، مؤكدا أن ما حدث يقدم الدليل القاطع مرة أخرى على حجم العقد السيكولوجية والانحرافات الاجتماعية التي تعانيها شريحة من المجتمع، واستمرار تفرجها بهذه الطريقة قد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها، “وللأسف الدولة تساعد على ذلك”.

يوسف الساكت

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