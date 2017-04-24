الزاكي ينفي اتصالات مع اتحاد طنجة

نفى المدرب المغربي لشباب بلوزداد بادو الزاكي، أي اتصال مع اتحاد طنجة لخلافة الجزائري عبد الحق بن شيخة، المقال أخيرا من منصبه.

وقال الزاكي في تصريح لوسائل الإعلام الجزائرية، إن “كل ما تردد بشأن اتصالاته مع اتحاد طنجة عار تماما من الصحة.

وتزامن تواجد المدرب السابق للمنتخب المغربي أخيرا في بلاده، مع إقالة بن شيخة من تدريب اتحاد طنجة، ما ساهم في انتشار إشاعة قرب تدريبه لاتحاد طنجة.

وأضاف الزاكي، “تنقلت إلى المغرب من أجل ترتيب معسكرا تحضيريا بسبب توقف البطولة وقضيت أربعة أيام فقط، وها أنا أعود إلى فريقي لمباشرة عملي وأنفي نفيا قاطعا أي اتصال من طرف إدارة اتحاد طنجة وأنا مدرب لشباب بلوزداد”.

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