مورينيو لريال مدريد: بيل مقابل دي خيا

أفادت تقارير صحافية إنجليزية، أمس الجمعة، أن نادى مانشستر يونايتد لكرة القدم، ومدربه البرتغالي جوزي مورينيو، وضعا شرطا قاسيا وتعجيزيا من أجل التخلي عن حارسه ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و بحسب هذه التقارير، فإن البرتغالي جوزي مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يرغب في ضم الجناح الطائر الويلزي غاريث بيل مقابل التخلي عن الحارس الإسباني دي خيا.

و يعد بيل النجم المرشح لأن يحتل الصدارة بعد اعتزال كريستيانو رونالدو أو انتقاله إلى فريق آخر، وتبدو فكرة التخلي عنه صعبة من جانب مسئولي ريال مدريد.

و يعاني ريال مدريد أزمة حقيقية في حراسة المرمى بعد تذبذب أداء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير في إجراء تعديلات على هذا المركز.

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