منخرطو الرجاء يراسلون الجامعة لطرد حسبان

بعث منخرطو الرجاء الرياضي، رسالة إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، مطالبين بطرد الرئيس الحالي للفريق سعيد حسبان، بعدما سحبوا ثقتهم فيه.

وأصدر منخرطو الفريق الأخضر بلاغا، أرسل أيضا إلى إدارة الرجاء بملعب الوازيس وإلى السلطات الأمنية.

وإليكم الرسالة كاملة:

بعد اجتماع هيئة منخرطي نادي الرجاء الرياضي يوم الثلاثاء 3 يناير 2017، وما أشرنا له في البلاغ الصادر في نفس اليوم، نعلن للرأي العام الوطني عامة و جمهور نادي الرجاء الرياضي بصفة خاصة مايلي :

1- خلال الأسبوعين الفارطين، تم تكثيف الاتصالات و المشاورات مع كل المنخرطين بدون استثناء في نادي الرجاء الرياضي بمن فيهم المنخرطين الذين غابوا عن اجتماع 3 يناير و ذلك إيمانا منا بأن الوضعية تقتضي جمع الشمل حول مصير المرحلة المقبلة وحتى لا يتم إقصاء أي كان.

2- من أصل 96 منخرطا، وقع 51 منخرطا على مبادرة عقد جمع عام استثنائي لسحب الثقة من الرئيس سعيد حسبان و انتخاب رئيس جديد و مكتب جديد، كما سيلتحق بمبادرتنا منخرطون آخرون هم حالا خارج الوطن حال عودتهم.

3- لقد اتصلنا بالرؤساء السابقين للرجاء الرياضي السادة امحمد أوزال، أحمد عمور، حميد الصويري، عبدالسلام حنات، أحمد غلام وأكد لنا السيد امحمد أوزال باسمهم جميعا دعمهم لهذه المبادرة مع التأكيد على ضرورة اختيار المنخرطين لرئيس جديد تتوفر فيه شروط التجربة و الكفاءة و النزاهة.

4- ان ال 51 منخرطا الموقعين على عريضة عقد جمع عام استثنائي ليوضحون للرأي العام بأن مبادرتهم تتوخى تخليص النادي من تسيير هاوي فاقد للمصداقية لدى الجمهور و المؤسسات و الشركاء، كما تبين ذلك من خلال استخلاص الرئيس لرسوم الانخراط نقذا داخل سيارة في خرق سافر لمقتضيات القانون الداخلي للنادي و الموضوع لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و السلطات المحلية. كما أنه عجز عن وضع تصور لإعادة جدولة الديون المترتبة عن الإدارة السابقة و عوض ذلك بتصريحات تضر بسمعة النادي.

5- لقد تم وضع طلب رسمي لدى النادي بعقد جمع عام استثنائي، وفق القانون المنظم للجمعيات الصادر عن وزارة الشباب و الرياضة شهر أبريل 2016، و ذلك في أجل أقصاه 5 فبراير 2017 كما تم إشعار وزارة الشباب و الرياضة و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و ولاية الدارالبيضاء و مجلس المدينة و مجلس الجهة بذلك.

6- و احتراما للأجل المذكور أعلاه طالبنا من السيد للرئيس أن يعلن عن تاريخ الجمع العام الاستثنائي في الثلاثة أيام المقبلة ربحا للوقت و تفاديا لإدخال نادي الرجاء الرياضي في متاهات غير محسوبة و هو يبدأ المرحلة الثانية من البطولة الوطنية.

7- إيمانا منا بعدالة مطالبنا و تفاعلا مع مطلب الجماهير بتوخي الشفافية في كل مراحل مبادرتنا، فإننا نضع أمام الرأي العام لائحة المنخرطين الموقعين من أجل جمع عام استثنائي…وهي اللائحة التي تبقى مفتوحة على كل من يريد الانضمام لهذه المبادرة التصحيحية.

و سنمد الرأي العام بكل مستجدات القضية عبر بلاغات رسمية تعبر عن رأي المنخرطين الموقعين على عريضة طلب عقد جمع عام استثنائي. الدارالبيضاء 16 يناير 2017

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