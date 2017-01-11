الخميس 12 يناير 2017
منافسة قوية بين الرجاء والوداد على الفقيه

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1 تعليق

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    M04

    HHHHHHHHHHHHH.YA CHLAHBYA OFINAHOUMA WLAD LMEDRASSA DYAL RCA WAC FAR ……………WABAZZZZZZZZZZZZZZZ.WA CHALHBYA YA CHEFFARA .MODARIBI LFIAAT SOGHRAA KOLHOUM CHEFFARA FJMI3 LFIRA9 ILA MAN RAHIMA RABBI.LMAHSSOUBYA OZZABOUNYA .KHELLAT DINMKOM BLA LE3ABA.YA CHMAYETTTT
    LINTIDABAT BACH TKOUN CHAFRRRA.HHHHHHH NATIJA BAINA MONTAKHAB KOLLO ZMAGHRYA.MA3ANDHOUM TA3ALA9A M3A LBLED .GHIR ZHO O LES VACCANCES .KOUN KAN LA3EB WELD LBLED YAKFI I3RAFF WLAD DERB O BAH OLA MOO KATFAREJ IDRIBLI LA FILANDE KAMLA .ONATIJA BAINA WADOH OBAYEN WODOH CHAMSS FINHAR JMIL WADEH OBAYEN………………..ZID HADCHI 3LA LA COPUE J LI GHATEL3AB FI 9ATARA ODARO LDRARI SGHARA SABONA .MABDAA SABONA MABDAA CHAFRA MABDAA BAK SAHBI FIN GHADIN BIHAD LBLED LHAWYA LHAFFA INCHAALLHHH

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