منافسة قوية بين الرجاء والوداد على الفقيه

احتدم الصراع بين الرجاء والوداد الرياضيين، على محمد الفقيه، لاعب الكوكب المراكشي، من أجل انتدابه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ورغم إعلان اللاعب رغبته في التوقيع للرجاء الرياضي، بحكم تجربته السابقة رفقة الفريق في الفئات الصغرى، غير أن المطالب المالية للمراكشيين تجد رفضا من مسؤولي الفريق الأخضر.
ويحاول الجيش الملكي أيضا انتداب اللاعب، إذ اتصلوا بمسؤولي الكوكب من أجل الاستفسار عن وضعية اللاعب.
وبخصوص الوداد الرياضي، أعجب المدرب الجديد الحسين عموتة باللاعب، إذ يصر على انتدابه لتعزيز صفوف الفريق، وذلك بعدما استعصى على الوداد ضم عبد الصمد المباركي من شباب الحسيمة.
وتألق الفقيه رفقة الكوكب في ذهاب البطولة الوطنية، رغم النتائج السيئة للفريق.
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M04
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