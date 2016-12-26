خطير … مواجهات بالأسلحة البيضاء بين متضامنين مع سماك الحسيمة وبعض سكان الناظور

علم الصباح أن مواجهات خطيرة، وقعت أمس الأحد بالناظور، بين مشاركين في وقفة احتجاجية تضامنا مع محسن فكري، سماك الحسيمة، وبعض سكان الناظور.

وقالت جريدة الصباح في خبر قصير، إن “مواجهات اندلعت بين مشاركين في وقفة احتجاجية تضامنا مع “سماك الحسيمة”، وعدد من سكان الناظور استعملت فيها أسلحة بيضاء”.

وأضافت الجريدة في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن هذه المواجهات “أدت إلى إصابة بعضهم بجروح متفاوتة الخطورة”.

وحسب الجريدة دائما، “يعود سبب المواجهات إلى رفض بعض الشباب الناظوريين المسيرة التي نظمها عدد من المتضامين مع فكري”.

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