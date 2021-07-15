مقالات الرأي
السلفيون المؤثرون…”تشرميل” مقنع
يسبون ويلعنون المختلفين ويتوعدونهم بعذاب الدنيا والآخرة ويحرجون “علماء” الأمة نزل أعلام السلفية الجديدة بالمغرب إلى المستنقع، إذ انخرط بعضهم في موجة سب وشتم المخالفين إيديولوجيا، ولم يعد جزء كبير منهم يلتزم بأساليب اللباقة في الرد، وابتعدوا كثيرا عن منهج الدعوة بالتي هي أحسن، ويقابلون خصومهم بعنف مضاعف، يصل أحياناأكمل القراءة »
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