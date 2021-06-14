مقالات الرأي
قراءة في تقرير النموذج التنموي
لا تنمية بدون نخب سياسية نزيهة واقتصاد اجتماعي تضامني وتأهيل لقطاعي الصحة والتعليم بقلم: بوبكر أنغير* عرضت اللجنة الملكية التي عهد إليها إعداد نموذج مغربي للتنمية تقريرها النهائي على أنظار ملك البلاد، كما قامت اللجنة ذاتها بعدة لقاءات تشاورية لعرض مضامين التقرير وشرح الخيارات التي يطرحها التقرير لتغيير الوضعية التنمويةأكمل القراءة »
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