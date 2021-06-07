مقالات الرأي
المغرب وإسبانيا… بعيدا عن “البروباغندا”
تقارير لوسائل إعلام إسبانية أشارت إلى وجود دعم أمريكي للمغرب في الأزمة مع مدريد بقلم: د.شراط محمد رشد * تعمل إسبانيا جاهدة بواسطة وسائل إعلامها وسياسييها، على تشتيت انتباه الرأي العام الدولي عن السبب الوحيد خلف المشكل مع المملكة المغربية حاليا، وهو استقبال مدريد، بشكل سري، لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل