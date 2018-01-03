‭”‬آش‭ ‬واقع‭”‬‭ ‬بين‭ ‬الباني‭ ‬وفاتي‭ ‬وبوسيل؟‭ ‬

يتساءل‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إلغاء‭ ‬إيمان‭ ‬الباني،‭ ‬زوجة‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬مراد‭ ‬يلدريم،‭ ‬متابعة‭ ‬فاتي‭ ‬جمالي،‭ ‬الممثلة‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬مليحة‭ ‬العرب‮»‬‭ ‬سابقا،‭ ‬وبسمة‭ ‬بوسيل،‭ ‬زوجة‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬تامر‭ ‬حسني،‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭.‬

واستغرب‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلغاء‭ ‬المتابعة،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بسمة‭ ‬بوسيل،‭ ‬إذ‭ ‬بدورها‭ ‬ردت‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها‭ ‬وألغت‭ ‬متابعة‭ ‬الباني‭ ‬على‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألغت‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬متابعة‭ ‬فاتي‭ ‬جمالي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيمان‭ ‬الباني‭ ‬تعرضت،‭ ‬أخيرا،‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬جمهور‭ ‬زوجها‭ ‬الفنان‭ ‬مراد‭ ‬يلدريم‭ ‬بسبب‭ ‬ملابسها‭ ‬الشفافة‭ ‬والقصيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عندما‭ ‬حضرت‭ ‬معه‭ ‬إحدى‭ ‬الحفلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬اقتراب‭ ‬حلول‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬إذ‭ ‬وجد‭ ‬البعض‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تتخطى‭ ‬فيها‭ ‬حدود‭ ‬الجرأة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فاتي‭ ‬جمالي‭ ‬وبسمة‭ ‬بوسيل‭ ‬كانتا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬شاركن‭ ‬إيمان‭ ‬الباني‭ ‬فرحة‭ ‬زواجها‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬يلدريم،‭ ‬وحضرتا‭ ‬مراسيم‭ ‬الزفاف،‭ ‬بتركيا‭ ‬وبالمغرب‭.‬

أمينة‭ ‬ كندي

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