‭”‬آش‭ ‬واقع‭”‬‭ ‬بين‭ ‬الباني‭ ‬وفاتي‭ ‬وبوسيل؟‭ ‬

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إلغاء إيمان الباني، زوجة النجم التركي مراد يلدريم، متابعة فاتي جمالي، الممثلة الفائزة بلقب «مليحة العرب» سابقا، وبسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، على «إنستغرام».
واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء المتابعة، الذي جاء بشكل مفاجئ، الأمر الذي كان له رد فعل من قبل بسمة بوسيل، إذ بدورها ردت بالطريقة نفسها وألغت متابعة الباني على «إنستغرام» بعد أن ألغت هذه الأخيرة متابعة فاتي جمالي.
يشار إلى أن إيمان الباني تعرضت، أخيرا، إلى حملة من جمهور زوجها الفنان مراد يلدريم بسبب ملابسها الشفافة والقصيرة، وذلك عندما حضرت معه إحدى الحفلات الخاصة بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد، إذ وجد البعض أنها المرة الأولى التي تتخطى فيها حدود الجرأة.
جدير بالذكر أن فاتي جمالي وبسمة بوسيل كانتا من بين من شاركن إيمان الباني فرحة زواجها من النجم يلدريم، وحضرتا مراسيم الزفاف، بتركيا وبالمغرب.
أمينة كندي