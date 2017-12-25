أخنوش يهزم العثماني والعنصر ولشكر

تمكن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، والفريق العلمي الذي يشتغل معه، من تحقيق فوز سياسي كبير على أصدقائه في الائتلاف الحكومي، وخصومه على السواء، بضربة قاضية حدثت دفعة واحدة.

وتمكن التجمع الوطني للأحرار، من تحقيق فوز كاسح عبر مرشحه، مصطفى مشارك، في الانتخابات الجزئية البرلمانية التي أجريت أول أمس ( الخميس) بالدائرة الانتخابية سيدي إفني، بفارق كبير عن محمد بلفقيه، مرشح الاتحاد الاشتراكي، إذ حصل على 21 ألف صوت،مقابل 16 ألفا لفائدة الاتحاديين. كما شكلت رقما قياسيا في نسب التصويت بنحو 51.15 في المائة.

وبهذا الفوز، هزم أخنوش، إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي عول كثيرا على عائلة بلفقيه كي تهيمن في المنطقة الجنوبية لمنافسة العائلات الكبرى، ما أدى إلى فقدان الاتحاد الاشتراكي فريقه البرلماني، الذي تقلص من 20 عضوا إلى 19، إذ سيفقد امتيازات إدارية ومالية كثيرة في منتصف الولاية التشريعية التي يتم بموجبها إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء مكتبه، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، في 2019.

وفي أول رد فعل، بعد الهزيمة المدوية للاتحاديين في جزئيات سيدي إفني، سارع عبد الوهاب بلفقيه، شقيق مرشح الاتحاد الاشتراكي، إلى مهاجمة السلطات من خلال تدوينة له على حسابه» الفيسبوكي»، إذ كتب « هنيئا لسي صالح» والتي تعني صالح الداحا، عامل الإقليم.

من جهة أخرى، تمكن التجمعي أحمد المرابط السوسي من الظفر بالمعقد البرلماني المخصص لدائرة المضيق الفنيدق في الانتخابات الجزئية التي جرت أول أمس( الخميس)، متقدما على ممثلي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفدرالية اليسار، وبذلك هزم أخنوش أيضا، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الأمين العام المنتخب حديثا على رأس « بيجيدي»، ولشكر، وامحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، الذي ساند مرشح إلياس العماري، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وأصدر بلاغا مشتركا داعما للمرشح أحمد التهامي، الذي ظل وفيا للعماري إبان الأزمة السياسية التي عصفت ب» الجرار».

ولم يكتف أخنوش بذلك، بل قلم أجنحة العماري في المجلس الحكومي المنعقد أول أمس ( الخميس)، إذ أعفى أحمد بنتهامي، مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من منصبه، وعين باقتراح منه، عبد الله جناتي، رئيس المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات مكانه.

وشكل إعفاء بنتهامي من منصبه، بعد مرور 4 سنوات، مفاجأة كبيرة،لأن المعفى، يعد أحد المقربين من العماري زعيم «البام»، الذي بدأ يفقد كثيرا من رجاله في المناصب العليا ونفوذه السياسي، خاصة في قطاع السلطة.

وتأتي إزاحة بنتهامي من منصبه وتعيينه ، مقابل ذلك مديرا لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، بعد الضجة الكبرى التي أثيرت حول صحة أضاحي العيد، وتعد مسؤولية أقل في الدرجة الإدارية، من إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أ. أ

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