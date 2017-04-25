14 قتيل في 1222 حادثة سير في أسبوع

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 1541 آخرون بجروح، إصابة 59 منهم بليغة، في 1222 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه السائقين وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة و تغيير الاتجاه بدون إشارة وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر و السير في يسار الطريق و عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر والتجاوز المعيب و السير في الاتجاه الممنوع.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 39 ألفا و771 مخالفة و أنجزت 12 ألفا و 240 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 27 ألفا و531 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و622 ألفا و800درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و572 عربة وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و392 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 276 مركبة.

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