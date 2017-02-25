الإثنين 27 فبراير 2017
البوليساريو والجزائر يردان على تحذيرات الملك بالحرب

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2 تعليقات

  1. 1

    roche

    اش من مشاريع
    تكلموا بوضوح
    الامر بعد اغلاق المغرب حدوده الشرقية
    في وجه الممنوعات
    وبدا بتنقية طريق كركرات
    جن جنونهم
    لان الكركرات هي المنفد الوحيد لجميع تجاراتهم
    ويسرقون اموال الدخل بعدة طرق
    فخرجت العروسة و الحزارة ديال امرة ابيها
    يهدودن بالحرب
    هدا مخططهم من قديم
    بعد عدة محاولات تخريب المغرب من الداخل
    و ليست غايتهم جنوب الصحراء
    بل الطريق الى المحيط الاطلسي
    للوصول الى القارتين
    الاوربية والامريكية عبر المحيط
    والتجارة الدولية عبر الساحل
    كل هدا بعجرفة

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  2. 2

    Abedilah

    الله الوطن الملك

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