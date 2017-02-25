البوليساريو والجزائر يردان على تحذيرات الملك بالحرب

ردت الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوثيريس أمس الجمعة، محذرا إياه من حرب في الكركرات بسبب استفزازات كيلشيات البوليساريو المتواصلة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعتير “البوق” الرسمي لجبهة البوليساريو، إن الأخيرة “أطلعت بدورها أمس الجمعة الأمين العام الأممي أنتونيو غوتيريش بالمخاطر التي قد تترتب عن حالة الانسداد التي يشهدها مسار السلام و توتر الوضع في الكركرات”.

وأضافت الوكالة الجزائرية، أن ما يسمى ب “ممثل جبهة البوليساريو أحمد بوخاري في الأمم المتحدة”، سلم رسالة إلى الأمين العام من طرف زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، حول ” الانسداد الخطير الذي يعرفه المسار الأممي منذ عدة سنوات”.

وقالت الوكالة إن الانفصاليين أخبروا غوثيريس أن مشاريع المغرب في الكركرات “هي من زادت من توتر الأوضاع، وتهدد وقف إطلاق النار”، في مبرر غير مفهوم ووهمي، مبرزة أن المغرب هو من بدأ استفزازاته، على حد قول الوكالة.

واتهمت الجبهة المغرب ب”عرقلة مسار المفاوضات”، من خلال “إعاقة حرية تنقل مبعوث الأمم المتحدة كريستوفر روس المكلف ببعث المسار الأممي”.

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