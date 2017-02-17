الداخلية تصفع عمدة فاس حول منع الاختلاط

الوالي اعتبر القرار غير دستوري ولا يدخل ضمن اختصاصات مجلس المدينة

علمت “الصباح” أن وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة فاس مكناس، تدخلت لمنع القرار التنظيمي الجماعي المتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل، والقاضي بمنع اختلاط الجنسين.

وحسب مصادر مطلعة، فقد رفض والي الجهة التأشير على القرار الذي صادق عليه مجلس فاس بالإجماع، خلال دورة فبراير العادية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تراجع عن القرار بصفة نهائية.

واعتبر والي الجهة القرار التنظيمي الجماعي الخاص بتنظيم استغلال محلات الحلاقة والتجميل، والقاضي بمنع اختلاط الجنسين، غير دستوري من الناحية القانونية، ولا يدخل ضمن صلاحيات مجلس المدينة، علما أن عمدة المدينة حاول، أمام وسائل الإعلام، نفي وجود قرار منع الاختلاط في محلات الحلاقة والتدليك، وهو ما فندته أوراق المشروع التي سربت أثناء انعقاد أشغال الدورة العادية.

وأنهى قرار والي الجهة الجدل حول المشروع، خصوصا أن الأخير تضمن فصولا غريبة، ومنح لمجلس المدينة سلطة منع الاختلاط بين الجنسين والتهديد بمعاقبة المخالفين، إذ احتوى على عشرة فصول، بها نقاط عديدة تمنع الاختلاط، ففي الفصل الخامس وافق المجلس على عدم السماح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء داخل محل واحد، في حال إذا كانت مساحة المحل كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين، كما تمت الموافقة، بالإجماع، على باقي البنود التي تمنع الاختلاط، فالراغبون في الحصول على رخصة استغلال محل للحلاقة أو التجميل “للرجال فقط أو النساء فقط” عليهم الإدلاء للمصلحة المختصة بالتزام يتعهد فيه بعدم الجمع بين الجنسين في فناء واحد، وتحديد نوعية الحلاقة لكل جنس، وقائمة طويلة من المحاذير.

ويلتزم صاحب المحل، حسب نص المشروع، بالسماح للجان المراقبة لولوج المحل، دون قيد وشرط وفي أي وقت، بل إن هذه اللجان تبيح اقتحام محل وإجراء تفتيش مباغت، واتخاذ إجراءات في حال التلبس بالاختلاط، مع التهديد بإغلاق المحل عند الإخلال بهذه الشروط.

وأثار قــرار منــع الاختــلاط بمحلات التدليك والحلاقة ردود أفعال قوية من طرف جمعيات نسائية، إذ اعتــبرته، حســب بلاغــات عـديــدة، أنه يحتوي على “خلفيات رجعيــة ماضوية، لها مخاطر على الوئام المجتمعي، وتهدد قيم التسامح والتفتح المميزة للعاصمة العلميــة تاريخا وتــراثا وثقافة”، مشيرة إلــى أن مشــاكل فــاس “هي من الضخامة بما لا يقــاس، وقد توقفت المدينــة منذ سنين عــن أن تظــل تواصل رسالتها الحضارية التي ميزتها عبر قرون من تاريخها، وذلك نتيجــة لسوء التسيير التي ما فتئت تعانيه”.

واعتبــرت الجمعيـات نفسهـا القــرار “يشرع للفصل الجنسي في الأماكن العامــة بين الرجال والنساء بمرجعيــات إيـديولوجية معروفة تكتسي طابعا تمييزيا مغرضا، وليس له من نتيجـة سوى فرض مزيد من القيود على حركة النساء وحقهن في الاستفادة من الأماكن والفضاءات العمومية.

كما يمثل تعديا وصك اتهام من أصحابه بواسطة أحكام مسبقة ضد محلات الحلاقة والتجميل، وعنوان إساءة إلى ذمة روادها من النساء بصفة خاصة، واضعا الجميع محل شبهات، لمجرد أن هذه المحلات تقدم خدماتها للرجال والنساء، أو لأنها تشغل مهنيين محترفين من الجنسين”.

خالد العطاوي

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