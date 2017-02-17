السبت 18 فبراير 2017
الداخلية تصفع عمدة فاس حول منع الاختلاط

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1 تعليق

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    AHMMED FES

    مدا عن كرامة العاملين في هدا القطاع و التحرش الذي يعانون منه قرار الداخلية غير منصف

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