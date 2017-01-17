لقجع يترشح للجنة إفريقية

أسفر اجتماع اللجنة التنفيذية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ”كاف” والذي انعقد الجمعة الماضي، بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، عن ترشح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعضوية لجنة داخل الجهاز الوصي عن كرة القدم داخل القارة السمراء.
وخلال الاجتماع ذاته، قدم الكامروني عيسى حياتو، الرئيس الحالي للكنفدرالية، ترشحه لولاية تمتد من السنة الجارية إلى غاية 2021، وسينافسه على هذا المنصب عضو من الاتحاد الملغاشي للعبة ذاتها، في حين سينافس لقجع عن منطقة شمال إفريقيا كل من الليبي أنور الطشاني، والجزائري محمد روراوة.
نور الدين الكرف
1 تعليق
lpl$ hldk
ان ما تعرفه الساحة المغربية في شان الكرة المغربية يعتبر مهزلة . ان كنا لا نحترم مدربا وطنيا اعطى من فكره و من دمه للكرة المغربية الشيء الكثير وصعد بها الى الاعلى في محفل كاس افريقيا لسنة 2004 واستبدلاناه بمدرب لايعرف الشيء الكثير عن عقلية اللاعب المغربي و عن كيفية تحفيزه ولا يعمل من اجل امة يسري في دمها حب فريقها الوطني بل من اجل الكسب فقط . لوبقي الزاكي لما وصلنا الى هدا الحد . وكما تخلينا عن الزاكي تخلينا عن حرمة الله وعن مجموعة جيدة منالمدربين المغاربة ونستحق اننبقى في اسفل سلم الفرق الافريقية ننتظر زكي اخر ………………..’?