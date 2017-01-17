لقجع يترشح للجنة إفريقية

أسفر اجتماع اللجنة التنفيذية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ”كاف” والذي انعقد الجمعة الماضي، بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، عن ترشح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لعضوية لجنة داخل الجهاز الوصي عن كرة القدم داخل القارة السمراء.

وخلال الاجتماع ذاته، قدم الكامروني عيسى حياتو، الرئيس الحالي للكنفدرالية، ترشحه لولاية تمتد من السنة الجارية إلى غاية 2021، وسينافسه على هذا المنصب عضو من الاتحاد الملغاشي للعبة ذاتها، في حين سينافس لقجع عن منطقة شمال إفريقيا كل من الليبي أنور الطشاني، والجزائري محمد روراوة.

نور الدين الكرف

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