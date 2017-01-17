الخميس 19 يناير 2017
لقجع يترشح للجنة إفريقية

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1 تعليق

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    ان ما تعرفه الساحة المغربية في شان الكرة المغربية يعتبر مهزلة . ان كنا لا نحترم مدربا وطنيا اعطى من فكره و من دمه للكرة المغربية الشيء الكثير وصعد بها الى الاعلى في محفل كاس افريقيا لسنة 2004 واستبدلاناه بمدرب لايعرف الشيء الكثير عن عقلية اللاعب المغربي و عن كيفية تحفيزه ولا يعمل من اجل امة يسري في دمها حب فريقها الوطني بل من اجل الكسب فقط . لوبقي الزاكي لما وصلنا الى هدا الحد . وكما تخلينا عن الزاكي تخلينا عن حرمة الله وعن مجموعة جيدة منالمدربين المغاربة ونستحق اننبقى في اسفل سلم الفرق الافريقية ننتظر زكي اخر ………………..’?

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