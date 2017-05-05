قطاع الإنترنت يعرف نموا كبيرا

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، أن قطاع الإنترنيت واصل نموه خلال الفصل الأول من سنة 2017، بارتفاع سنوي يقدر ب26 بالمائة، مع نهاية مارس مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت حظيرة الإنترنت 18 مليون و300 ألف مع نسبة نفاذ تقدر ب54 بالمائة.

و أوضحت الوكالة في بلاغ لها حول الأرقام التي حققها قطاع الاتصالات خلال الفصل الأول من سنة 2017 إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الشبكات المتنقلة بصفة خاصة، حيث بلغت حظيرة مشتركي الإنترنت المتنقل 16 مليون و970 ألف مشترك بنمو سنوي يقدر بنسبة 27,5 بالمائة وفصلي بنسبة 7,3 بالمائة.

من جهتها، بلغت حظيرة الإنترنت المتنقل من الجيل الرابع نهاية مارس 2017، 3 ملايين و400 ألف مشترك، بارتفاع يقدر بـ 21 بالمائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016، بينما عرفت حظيرة الربط بالانترنت عالي الصبيب منحى تصاعديا مسجلة نموا سنويا تجاوز 8 بالمائة.

واضاف نفس المصدر أن متوسط الدخل الشهري للإنترنت عرف كذلك شبه استقرار حيث بلغ، نهاية مارس، 25 درهما مقابل 24 درهما (دون احتساب الرسوم) سنة من قبل. أما العائد المتوسط للإنترنت المتنقل، فقد عرف ارتفاعا يقدر بنسبة 12 بالمائة حيث بلغ 19 درهما لكل زبون (دون احتساب الرسوم) مع نهاية مارس 2017.

وسجلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن المراصد التي تنشرها تعززت بمرصد جديد يخص حمل الأرقام، مبرزة أن هذا الأخير يقدم بيانات حول حمل أرقام الهاتف الثابت والمتنقل بين المتعهدين الثلاثة.

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