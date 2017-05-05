بكوري بقطب النواصر لصناعات الطيران

قام مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات رفقة بعض أعضاء المكتب، أخيرا، بزيارة لقطب صناعة الطيران بإقليم النواصر.

وقدم حميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجموعة (سافران) بالمغرب والرئيس الشرفي لتجمع صناعات الطيران والفضاء بالمغرب، لمحة عن الدور الإستراتيجي الحيوي الذي يلعبه هذا القطب في الدينامية الاقتصادية بالجهة، مؤكدا أن القطب يضم مراكز للتكوين ذات جودة عالية ومناطق صناعية من مستوى عال وبنيات تحتية ملائمة.

وقال بنبراهيم الأندلسي إن القطب نجح في استقطاب مجموعات ذات صيت عالمي في مجال صناعات الطيران من قبيل “ستيليا-ايرباص” و”بومبارديي” و”سافران” و”اينيتيك” تكنولوجي ومقاولات عدة مكنت من تشغيل 8 آلاف من اليد العاملة نصفها من النساء، كما يساهم ب4.5 في المائة من الصادرات الوطنية، ما جعله يحظى بتموقع إستراتيجي متميز على الصعيد العالمي في هذا المجال.

وبمقر مؤسسة مهن صناعات الطيران، عقد مصطفى بكوري لقاء مع أرباب الصناعات المنتمين لتجمع صناعات الطيران والفضاء بالمغرب، تبادل خلاله الحاضـرون وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتثمين هذا القطاع وتدارس المشاريع التي ستمكن قطب النواصر من بلوغ الأهداف المسطرة ليصبح مرجعا عالميا في مجال صناعات الطيران.

كما تطرق بكوري إلى تطوير مراكز البحث ودعم البنيات التحتية وشبكة النقل واستقطاب الكفاءات.

ي. س

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