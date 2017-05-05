يتيم : لا أعرف قاتل عمر بنجلون

لم يجد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني الذي تنكر في أول جلسة دستورية يعقدها مجلس النواب في عهد الحكومة العثمانية الخاصة بالأسئلة الشفوية، للطبقة العاملة والأجراء، من جواب عن سؤال يتعلق بمن قتل الاتحادي عمر بنجلون، سوى جملة “الله أعلم بمن قتله”.

واختار فريق الأصالة والمعاصرة مناسبة احتفالات الطبقة العاملة بعيدها الأممي، لإعادة فتح ملف اغتيال عمر بنجلون، خصوصا أن العديد من الروايات تتحدث عن تورط العديد من الأسماء المعروفة في قتله. وقال عدي بوعرفة، اتحادي سابق، هو اليوم يرتدي ثوب حزب “البام”، “من قتل عمر ومن حرض على قتله ومن قام بمسيرة ليلية في الحي المحمدي فرحا باغتياله، لابد من إجلاء الحقيقة”.

وبدل أن يجيب وزير الشغل والإدماج المهني بكل وضوح، اكتفى بتوزيع ابتسامة، وترديد “العلم لله”. ودعا بوعرفة، عضو فريق “البام” في مجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني إلى عدم السير على نهج سابقتها، لأنها همشت الحركة النقابية وغيبت الحوار الاجتماعي. ورد بوعرفة، في تعقيبه على وزير الشغل والإدماج المهني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أول أمس (الثلاثاء) “لا نريد من حكومتكم أن تكون استمرارا للحكومة السابقة التي عملت على تهميش الحركة النقابية، وغيبت الحوار الاجتماعي وعطلت الدستور طيلة خمس سنوات عجاف”، وأضاف قوله “نذكركم كذلك، أن الحكومة السابقة زورت الانتخابات لنقابات بعينها والمنظمة الديمقراطية للشغل رفعت دعوى ضد الحكومة السابقة ما زالت قائمة الى اليوم”.

وكشف البرلماني في مداخلته أن “بعض الإدارات المغربية اليوم صارت ملحقة حزبية”، بل أكثر من ذلك “الجماعات الترابية صارت تعيش حالة من الغليان خاصة في الدار البيضاء وسلا، حيث عزل مجموعة من المسؤولين وتعيين آخرين ينتمـون لأحزاب سياسية معينة، وأصبحت الإدارات الترابية جزءا لا يتجزأ من الأحزاب السياسية”.

عبد الله الكوزي

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