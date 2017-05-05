الرياض: زيارة ترامب المقبلة تاريخية

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقررة إلى المملكة هذا الشهر خطوة “تاريخية” يمكن أن تؤدي إلى تحقيق “شراكة” بين الولايات المتحدة والدول العربية والمسلمة.

وقال الجبير في تصريحات نقلتها الجمعة وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن قرار ترامب أن تكون أول زيارة خارجية له إلى السعودية يؤكد أن الرياض “مفتاح” واشنطن لتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط.

وبحسب الوزير السعودي، فإن ترامب سيشارك خلال زيارته في قمتين، الأول مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، والثانية مع زعماء دول عربية ودول أخرى ذات غالبية مسلمة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الخميس، أن أولى رحلاته الخارجية منذ وصوله إلى البيت الأبيض ستكون نهاية ماي إلى السعودية وإسرائيل والفاتيكان، المراكز الروحية للإسلام واليهودية والكاثوليكية على التوالي.

وقرار زيارة السعودية خطوة غير تقليدية. فترامب سيكون أول رئيس منذ جيمي كارتر لا يقوم بزيارة كندا أو المكسيك أولا. وقال مساعدون للرئيس الأمريكي إن قرار جعل السعودية المحطة الرئاسية الأولى يعكس الجهود المبذولة في محاولة إعادة العلاقات مع العالم الإسلامي.

ورأى الجبير أن الزيارة المرتقبة “تاريخية بكل المقاييس”، معتبرا أنها تعكس “احترام الولايات المتحدة (…) للقيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية” وتؤكد أنه “لا يمكن هزيمة الإرهاب والتطرف من دون المملكة. فنحن أقرب الشركاء في الحرب ضد الإرهاب والتطرف”.

وقال إن “القدرة على تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس ترامب سواء في استعادة دور أميركا، أو هزيمة +داعش+ (تنظيم الدولة الاسلامية)، أو احتواء إيران، أو لتعزيز السلام، أو لتعزيز الاستثمارات والتجارة والازدهار، فإن المملكة العربية السعودية هي مفتاح هذه القضايا”.

وتابع الوزير السعودي أن الزيارة “رسالة واضحة للعالم بأنه يمكن للولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية تكوين شراكة”، حيث أنها “ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والدول العربية والإسلامية في مكافحة الإرهاب والتطرف”.

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