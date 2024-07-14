بعد محاولة اغتياله..ترامب يتلقى برقية تضامن وتعاطف من الملك

بعث الملك محمد السادس إلى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، برقية عبر له فيها عن تعاطفه وتضامنه إثر محاولة الاغتيال التي كان ضحية لها أمس السبت أثناء تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى بتأثر وأسى بالغ نبأ محاولة الاغتيال المروعة التي وقعت يوم أمس في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وأعرب الملك لترامب عن ارتياحه لكونه “سالما ومعافى”، معبرا عن تعاطفه وتضامنه إثر هذا الهجوم الشنيع.

وفي هذه البرقية، أدان الملك بشدة العنف السياسي، متمنيا لترامب شفاء عاجلا حتى يتمكن “من مواصلة خدمة أمته العظيمة”.

ومما جاء في برقية الملك “مشاعر تعاطفنا ودعواتنا ترافقكم، السيد الرئيس، وأسرتكم، وكذا الضحايا الأبرياء لهذا العمل المؤسف”.

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