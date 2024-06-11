الداكي يستقبل رئيس السلطة القضائية بجمهورية البيرو

استقبل الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض, رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس السلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية البيرو Arévalo Javier Vela الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وخلال هذا اللقاء استعرض الداكي التطورات التي عرفتها منظومة القضاء بالمملكة المغربية منذ دستور 2011 سيما فيما يتصل بالنيابة العامة من أجل ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وكذا احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة باعتبارها جزءا أساسيا بالمنظومة القضائية ببلادنا وانفتاحها على المحيط الدولي حيث تم إبرام عدة إتفاقيات مع مؤسسات قضائية أوروبية وإفريقية وعربية في مجال القضاء.

من جهته قدم المسؤول البيروفي شروحات عن التنظيم القضائي ببلاده وكيفية اشتغال النيابة العامة وأعرب عن أمله في مواصلة اللقاءات الثنائية لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين البلدين.

(ي.ع)

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