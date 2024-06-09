بين مؤيد ومعارض.. وداديون يعلقون على ترشح آيت منا لرئاسة الفريق الأحمر

اختلفت آراء مناصري نادي الوداد الرياضي، حول قرار هشام آيت منا، الرئيس السابق لنادي شباب المحمدية، وضع ترشيحه على طاولة إدارة الوداد، بعد اعتقال رئيسه السابق، سعيد الناصري، في ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”.

وتنوعت آراء الوداديين بين مؤيدين، يرون في آيت منا رئيسا مناسبا “سيعيد الفريق الأحمر لسكة الانتصارات والألقاب”، ومعارضين يفضلون “تولي أحد أبناء الفريق مسؤولية حل مشاكله وإرجاعه لمكانته المعهودة في صدارة البطولات المحلية والدولية”.

آراء مختلفة لأوفياء الفريق الأحمر، في الفيديو التالي من تصوير ومونتاج: سميحة مكايز

إقرأ أيضا: