مبيعات الإسمنت تتجاوز 5,52 مليون طن

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تجاوزت 5,52 مليون طن عند متم شهر ماي 2024، أي بارتفاع بنسبة 7,31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الجمعية، في وثيقة صادرة على موقعها الإلكتروني، أنه بالنسبة لشهر ماي وحده بلغت هذه المبيعات 1,42 مليون طن، مقابل 1,18 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة نسبتها 20,01 في المائة.

وحسب الفئات، أبرز المصدر ذاته أن المبيعات الموجهة للتوزيع بلغت 3,18 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,23 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (529.021 طن)، والبناء (181.497 طن)، والبنية التحتية (375.108 طن)، والملاط (29.568 طن).

وتتكون الجمعية المهنية لشركات الإسمنت من شركة “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، و”نوفاسيم”.

(و م ع)

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