تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء، من توقيف ثلاثة منظمين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف المنظمين الثلاثة، تم وهم بصدد الإعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية الشمالية، وبرفقتهم تم ضبط ستة مرشحين للهجرة، تم تحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و50 ألف درهم من كل واحد منهم، وذلك مقابل المشاركة في هذه العملية.

وحسب المصدر ذاته، مكنت عمليات التفتيش التي واكبت هذه العملية الأمنية من ضبط قارب مطاطي مزود بمحرك بحري بمنطقة إمزورن، فضلا عن ضبط مجموعة من سترات النجاة والمعدات المستعملة في الملاحة البحرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمنظمين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة وباقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)