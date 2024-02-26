بورصة البيضاء..أداء قريب من التوازن في تداولات الإفتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء قريب من التوازن.

وسجل المؤشر الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,05% ليستقر عند 13.089,31 نقطة.

كما تحسن مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,13% عند 1.066,03 نقطة. بدوره سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,02% إلى 972,24 نقطة.

وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,3% إلى 1.107,07 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضي بتسجيله ربحا بنسبة 0,74%.

(و م ع)

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