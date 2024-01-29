زينب أسامة تشجع الأسود تستعد الفنانة زينب أسامة لطرح جديدها الفني، في الأيام القليلة المقبلة، عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتوب”. وشوقت زينب أسامة، جمهورها لجديدها الفني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ونشرت الفيديو الترويجي لفيديو كليب الأغنية، معلنة عن موعد طرحها. وحسمتأكمل القراءة »
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