زغنون يشرع في تجميع حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية

اجتمع ممثلو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج في مجال تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، لإطلاق مشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية (IFRS).

وأوضح بلاغ للوكالة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي الملك بتاريخ 29 يوليوز 2020 و9 أكتوبر 2020، القاضية بتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، سبيلا لتحقيق تدبيرها الاستراتيجي.

وتابعت الوكالة أن اختيارها المعايير المحاسباتية الدولية (IFRS) لإنجاز عملية تجميع الحسابات المؤسسات والمقاولات العمومية، يأتي اعتبارا لمصداقيتها لدى الشركاء الدوليين، واعتمادها من قبل جزء من محفظة الوكالة الوطنية (المجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للنقل الجوي-الخطوط الملكية المغربية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والقرض الفلاحي للمغرب وصندوق اليداع والتدبير والبريد بنك …).

وأشار بلاغ الوكالة إلى أن اجتماعها الافتتاحي، شكل مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لإرساء هذا المشروع المهيكل بالنسبة للدولة المساهمة بمشاركة مكتب استشارة متخصص وبحضور مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية المكلفين بالمالية والمحاسبة.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إن “إعطاء انطلاقة هذا المشروع لتجميع الحسابات المالية، تؤكد التزامهم بالتميز المالي وعزمهم على بناء مستقبل مالي قوي للمؤسسات والمقاولات العمومية”، مضيفا أن “نجاح هذا المشروع يعتمد بلا شك على المساهمة والاستجابة المسؤولة من الجميع”.

وشارك في الاجتماع المنظم في مركز علوم وتقنيات الكهرباء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالبيضاء، ممثلو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج في مجال تدخل الوكالة (57 مؤسسة)، بحضور عبد الرحيم الحفيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحسني الغزاوي، رئيس الدارة الجماعية للعمران، ونادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، وأمينة بنجلون، مستشارة وزيرة الاقتصاد والمالية.

وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تتولى الوكالة مهمة هامة تتعلق بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة المساهمة، تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها. إن هذا الإجراء الذي يعد عملية معقدة لتجميع الحسابات المالية الموحدة لعدة هيئات، يهدف إلى تقديم الوضعية المالية والأداء العملياتي وتدفقات الخزينة بطريقة مجمعة. يسرى عويفي

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