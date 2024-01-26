زغنون يشرع في تجميع حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية
اجتمع ممثلو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج في مجال تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الخميس، لإطلاق مشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسباتية الدولية (IFRS).
وأوضح بلاغ للوكالة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي الملك بتاريخ 29 يوليوز 2020 و9 أكتوبر 2020، القاضية بتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، سبيلا لتحقيق تدبيرها الاستراتيجي.
وتابعت الوكالة أن اختيارها المعايير المحاسباتية الدولية (IFRS) لإنجاز عملية تجميع الحسابات المؤسسات والمقاولات العمومية، يأتي اعتبارا لمصداقيتها لدى الشركاء الدوليين، واعتمادها من قبل جزء من محفظة الوكالة الوطنية (المجمع الشريف للفوسفاط، والشركة الوطنية للنقل الجوي-الخطوط الملكية المغربية والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والقرض الفلاحي للمغرب وصندوق اليداع والتدبير والبريد بنك …).
وأشار بلاغ الوكالة إلى أن اجتماعها الافتتاحي، شكل مناسبة لتقديم الخطوط العريضة لإرساء هذا المشروع المهيكل بالنسبة للدولة المساهمة بمشاركة مكتب استشارة متخصص وبحضور مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية المكلفين بالمالية والمحاسبة.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة، إن “إعطاء انطلاقة هذا المشروع لتجميع الحسابات المالية، تؤكد التزامهم بالتميز المالي وعزمهم على بناء مستقبل مالي قوي للمؤسسات والمقاولات العمومية”، مضيفا أن “نجاح هذا المشروع يعتمد بلا شك على المساهمة والاستجابة المسؤولة من الجميع”.
وشارك في الاجتماع المنظم في مركز علوم وتقنيات الكهرباء التابع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالبيضاء، ممثلو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج في مجال تدخل الوكالة (57 مؤسسة)، بحضور عبد الرحيم الحفيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحسني الغزاوي، رئيس الدارة الجماعية للعمران، ونادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، وأمينة بنجلون، مستشارة وزيرة الاقتصاد والمالية.
وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، تتولى الوكالة مهمة هامة تتعلق بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة المساهمة، تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية، ووضعيتها المالية، ونتائجها. إن هذا الإجراء الذي يعد عملية معقدة لتجميع الحسابات المالية الموحدة لعدة هيئات، يهدف إلى تقديم الوضعية المالية والأداء العملياتي وتدفقات الخزينة بطريقة مجمعة.
يسرى عويفي