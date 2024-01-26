بالفيديو.. قامات قضائية بصمت استئنافية البيضاء

ككل سنة، أبى الدكتور عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، إلا أن يبدع في تنظيم حفل افتتاح السنة القضائية لـ2024، من خلال تقديم عمل رائع على شكل شريط فيديو، يوثق للقامات القضائية التي مرت بالمحكمة على امتداد تاريخها، ومن خلال الحديث كذلك عن المعلمة التاريخية، التي تحتضن أرجاء المحكمة في الوقت الحالي، والتي شيدت في ثمانينات القرن الماضي بمواصفات عالية تليق بالجسم القضائي للمدينة المليونية. محكمة شهدت أكبر المحاكمات في تاريخ المغرب، وتضمنت اجتهادات لقامات قضائية عملت بها، واستطاعت أن تؤرخ اسمها في مسؤوليات قضائية مهمة.

كريمة مصلي

تصوير: عبد الله القصراوي

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