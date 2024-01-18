“كنوبس” يبسط إجراءات ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إعفاء مؤمنيه عند وضعهم ملفات المرض لدى التعاضديات، من إلزامية تقديم نسخة من شهادة الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، Exonération du ticket modérateur التي تثبت أنهم مصابون بمرض مزمن أو مكلف.

وعليه، سيكون على المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة أو مكلفة استعمال أوراق العلاج الخاصة بهذه الأمراض، المتاح تحميلها على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتدوين رقم قرار الموافقة على الإعفاء ورمز المرض المزمن عليها (هذه المعلومات متوفرة بشهادة الموافقة على الإعفاء).

وسيستفيد من هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما يناهز 211.276 شخصا مصابا بهذه الأمراض، أي 6.8% من المستفيدين، حيث تمنحهم الموافقة على الإعفاء الحق في الاستفادة من التعويض أو تحمل تكاليف الأدوية القابلة للتعويض بنسبة 100% من ثمن البيع للعموم على أساس سعر الدواء الجنيس إذا كان متوفرا.

وللتذكير، فقد قام الصندوق بتمديد مدة صلاحية شواهد الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن إلى 5 سنوات كما اعتمد التجديد التلقائي لهذا الإعفاء لبعض الأمراض مما أعفى المؤمنين من القيام بمجموعة من الإجراءات الإدارية، إذ يمكنهم حاليا التوصل بهذه الشهادة بمقر سكناهم المصرح به لدى الصندوق.

إضافة إلى ما سبق، اعتمد الصندوق الإعفاء الحصة المتبقية على عاتق المؤمن مدى الحياة بخصوص بعض الأمراض، مثل مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي الحاد، وذلك بعد فحص مباشر تجريه مصالح المراقبة الطبية لدى الصندوق.

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