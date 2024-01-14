الجديدة : حفل فني تخليدا للسنة الأمازيغية الجديدة

جرى مساء أمس السبت بالجديدة تنظيم حفل فني متنوع من طرف جمعية “تمونت للثقافة والأعمال الاجتماعية”، وذلك بمناسبة تخليد السنة الأمازيغية الجديدة.

وحجت جماهير غفيرة إلى مكان الحفل، حيث استمتعت بأهازيج ولوحات فنية رائعة أبدعت فيها فرق وفنانون منهم فرقة أحواش تفركالت وفاطمة تيحيحيت “تيتريت” وفرقة الفنان أعراب أتيكي وأوركيسترا الحلوي المتخصصة في الموسيقى الشعبية.

في هذا الصدد، أبرز سليمان أبوزاط رئيس جمعية “تمونت للثقافة والأعمال الاجتماعية “، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجمعية تثمن عاليا القرار الملكي القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، مشيرا إلى أن الجمعية اعتادت على الاحتفال بهذه المناسبة كباقي المغاربة، حيث تميز احتفال هذه السنة بتقديم أطباق فنية متنوعة بحضور جماهير غفيرة.

من جهته، أكد محمد شهيد، عضو اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة، في تصريح مماثل، أن الجمعية، باعتبارها جمعية مدنية، تسعى إلى المساهمة في التوجه المتعلق بتعزيز إدماج المكون الأمازيغي في الحياة العامة، باعتباره دعامة ثقافية بمعية باقي المكونات الوطنية الأخرى.

وأكد شهيد أنه سيتم خلال السنة المقبلة ترقية هذا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى مهرجان أمازيغي للثقافة والفن، وذلك بمشاركة فنانين من كل الأصناف الفنية المتنوعة.

وفي تصريح مماثل، عبر الفنان أعراب أتيكي، عن سروره بالمشاركة في هذا الحفل، مشيرا إلى أن الأغنية الأمازيغية، التي هي مكون من مكونات الهوية المغربية، تساير التطور الذي يعرفه المجال الفني، إذ تعرف ظهور آلات حديثة إضافة إلى اعتمادها على الكلمة الهادفة واحترام الجمهور في سبيل الارتقاء بالأغنية المغربية عموما والأمازيغية على الخصوص.

وتم خلال هذا الحفل تكريم عبد الرحيم المبرق رئيس المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الذي أكد في تصريح مماثل، أنه اشترك في هذا الاحتفال، لأن الأمر يتعلق بحفل خاص بالسنة الأمازيغية، لكنه لكل المغاربة.

(و م ع)

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