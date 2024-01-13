الاحتجاز والسرقة يطيحان بسائق سيارة أجرة في البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، زوال اليوم السبت، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.

وأفاد مصدر أمني أن المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة، نقل امرأة وشقيقها من محل عمومي بالمنطقة القروية “عين حرودة” إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن ينزل الضحية الأول بشكل عرّض سلامته الجسدية للخطر ويلوذ بالفرار بعد احتجاز الضحية الثانية التي عرضها للسرقة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، التي شكلت موضوع خبر تداولته الصحافة الوطنية، وفق المصدر ذاته عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بالمنطقة القروية “عين حرودة” بضواحي مدينة الدار البيضاء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(ي.ع)

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