مراكش.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه من قبل “أنتربول”

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش-المنارة، أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.‎

و أفاد مصدر أمني، بأن عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”،أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ عقوبات سجنية صادرة في حقه من طرف القضاء الفرنسي.

وأضاف المصدر ذاته أنه يشتبه في تورط الأجنبي الموقوف في قضية تتعلق بالسطو المسلح على مقر إحدى الشركات بمدينة سان أندريه دو كورسى “Saint-André de Corcy” بفرنسا، حيث سلب الأشخاص المتواجدين بداخلها مجوهراتهم وساعاتهم وهواتفهم المحمولة تحت التهديد باستعمال السلاح الناري.

وأشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

(و م ع)

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