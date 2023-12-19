عامل سيدي قاسم يتدخل لإنهاء أزمة الاتحاد

حضر الحبيب نذير، عامل صاحب الجلالة على سيدي قاسم، للحصة التدريبية لاتحاد سيدي قاسم، المبرمجة عشية اليوم الثلاثاء، بملعب العقيد العلام.

ودعا الحبيب نذير اللاعبين إلى بذل مجهودات مضاعفة لتحقيق نتائج إيجابية، مبرزا أن الوضعية الحالية لا تليق لا بسمعة الفريق ولا بتاريخ المدينة الرياضي.

وأشار العامل على تكوين لجنة مؤقتة تعمل إلى جانب المكتب المسير، للخروج من هذه الأزمة، كما أكد على توفير الإمكانيات اللوجستيكية والمادية للنادي.

وعبرت جماهير الفريق عن غضبها من نتائجه الأخيرة، ودعت لرحيل المكتب المسير في مرات عديدة.

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