الإدريسي يكشف مخرجات اجتماع بنموسى مع التنسيقيات التعليمية

كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية بممثلي التنسيقيات التعليمية، الذي جرت أطواره اليوم الخميس، وانتهى بتتحديد مهلة 24 ساعة للتشاور قبل استئناف الاجتماع عشية غد الجمعة.

وقال الإدريسي، في اتصال مع “الصباح”، إن الاجتماع الذي حضره كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، (الاجتماع) كان مناسبة لطرح أبرز مطالب الشغيلة التعليمية، المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإلغاء التوظيف الجهوي للأساتذة في وضعية التعاقد، مع اعتماد نمط التوظيف المركزي وإدراج مناصب التوظيف في قانون المالية لكل سنة، وصياغة نظام الأساسي جديد.

وتابع الإدريسي، أن المطالب المطروحة على طاولة نقاش اللجنة الوزارة خلال الاجتماع، من قبل ممثلي كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيأة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية الثانوي التاهيلي، (المطالب) شملت أيضا، تحسين الدخل وتنفيذ اتفاقات 19 و26 أبريل 2011، ثم 13 يناير 2023، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات.

يسرى عويفي

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