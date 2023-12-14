بالصور.. رئيس الحكومة يستقبل وزير خارجية إسبانيا بالرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، سيما السياسية والاقتصادية والثقافية.

وحسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، نوه الجانبان خلال هذا اللقاء، بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين الملك محمد السادس،والملك فيلبي السادس.

وأشاد المسؤولان، وفق المصدر ذاته، بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على ‏أسس حسن ‏الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة منذ أبريل 2022، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ‏للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، حيث أضحت الشراكة ‏الاستراتيجية بين البلدين حاليا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.

(ي.ع)

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