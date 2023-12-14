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الرياضة

منذ دقيقة واحدة
أندية في برنامج إذاعي للزملاء في راديو مارس كان الموضوع هو الصحة المالية للأندية الوطنية، وتم الإجماع على أن تهور التسيير وغياب الحكامة، وراء هذا الوضع، بل إن بعض الرؤساء أغرقوا فرقهم و”هربوا”. وقيل إن إغلاق الملاعب وأزمة سوق الإشهار وضعف عائدات الجمهور ساهمت أيضا في الأزمة،أكمل القراءة »

Assabah

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منذ دقيقة واحدة


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