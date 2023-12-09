اختطاف شاب وإجباره على الزواج خطفت مجموعة مكونة من أربعة رجال شابا هنديا يعمل مدرسا في ولاية بيهار، وأجبرته على الزواج من ابنة أحد الخاطفين تحت تهديد السلاح في منطقة فايشالي. وتم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي وبدأ التحقيق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الخاطفين. وتعتبرأكمل القراءة »
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