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الصباح الفني

منذ دقيقة واحدة
اختطاف‭ ‬شاب‭ ‬وإجباره‭ ‬على‭ ‬الزواج خطفت‭ ‬مجموعة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ ‬شابا‭ ‬هنديا‭ ‬يعمل‭ ‬مدرسا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بيهار،‭ ‬وأجبرته‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬ابنة‭ ‬أحد‭ ‬الخاطفين‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬فايشالي‭. ‬ وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬قضية‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الهندي‭ ‬وبدأ‭ ‬التحقيق‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضد‭ ‬الخاطفين‭. ‬وتعتبر‭أكمل القراءة »

Assabah

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