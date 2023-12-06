تعنت الداخلية يغضب أرباب المقاهي والمطاعم ويقودهم للإفلاس

أمام تعنت السلطات وإصرار وزارة الداخلية على الترخيص لعربات الأكل والمقاهي المتنقلة، وتجاهلها تنبيهات المهنيين حول خطورة القطاع العشوائي على الأنشطة المهيكلة بالمملكة، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ووزيرة الاقتصاد و المالية، ووزير الداخلية، ووزير التشغيل، ووزير الصناعة والتجارة، لإصدار مرسوم الإفلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات.

واستنكرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، القرارات التنظيمية والجبائية “التعسفية” التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات، مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها القطاع، من بينها شرعنة عمدة الدار البيضاء مهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، ورفع عمدة الرباط رسم الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700%، ثم إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من الوحدات.

واستدلت الجامعة، في بلاغها الصادر عقب اجتماع لمكتبها الوطني بفاس، بنتائج تشخيص ميداني أنجزته فروعها في عدد من المدن، من بينها فاس، حيث أغلق أزيد من 320 مقهى ومطعم أبوابهم في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

يسرى عويفي

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