fbpx
الصباح الفني

منذ دقيقة واحدة
الرجل‭ ‬الأكثر‭ ‬سمنة‭ ‬في‭ ‬العالم عثر‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬يعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬سمنة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ميتا‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إعلانه‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬وزنه‭ ‬الزائد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬محاصرته‭ ‬داخل‭ ‬منزله‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬سريره،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقضي‭أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى