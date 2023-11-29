الرجل الأكثر سمنة في العالم عثر على رجل يعتبر الأكثر سمنة في العالم ميتا في منزله بعد عدة أيام فقط من إعلانه التخلص من وزنه الزائد إلى حد كبير، الذي تسبب في محاصرته داخل منزله لمدة خمس سنوات دون أن يتمكن من مغادرة سريره، حيث كان يقضيأكمل القراءة »
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