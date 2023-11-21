رفاق بنعبدالله يحملون الحكومة مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم

حمل حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، مسؤولية الاحتقان المستمر والمتصاعد بالساحة التعليمية، مطالبا إياها بمعالجته واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة.

ودعا المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، الحكومة، إلى الخروج من تخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضع تشنجا، على غرار تهديدات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخيرة للأساتذة، الذين أكد عجزهم عن لي ذراع الحكومة لأنها في موقع قوة، على حد قوله.

وجدد بلاغ رفاق بنعبدالله، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، مطالبا الحكومة بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، والانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبر عنها، بما يستجيب فعلا لانتظارات الشغيلة ويساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.

وأكد المصدر ذاته تطلعه لأن يسهم اعتماد هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكل طبيعي ومسترسل، تفاديا لمزيد من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهددة سنتهم الدراسية بالبياض.

(ي.ع)

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