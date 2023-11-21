اليهود المغاربة يدعون إلى التصدي لتحريضات قادة حماس

ردا على التصريحات التحريضية لخالد مشعل، قيادي حماس الذي تطاول على سيادة المملكة، عبر اليهود المغاربة، اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، عن إدانتهم للابتزاز الشنيع الذي يمارسه قادة الحركة الإرهابية ضد الحكومات العربية والإسلامية، عبر التلاعب بمشاعر شعوبها واستغلالها كورقة ضغط على حكوماتها، ومحاولة ممارسة الوصاية على قرارات الدول ذات السيادة الكاملة.

واستنكر اليهود المغاربة، في بلاغ مشترك لجمعيات “مغرب التعايش” و”الصداقة المغربية الإسرائيلية بالولايات المتحدة الأميركية” و”موني بنميمون للتراث اليهودي المغربي وثقافة السلام”، و”الصداقة المغربية الإسرائيلية للثقافة والتراث”، كافة السلوكات المروجة لمعاداة السامية في المغرب أو خارجه، والمحرضة ضد شخصيات وطنية سواء كانت مسلمة أو يهودية، مؤكدة تنافيها مع ثقافة وتربية المغاربة.

ودعا بلاغ التكتل الجمعوي، الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، الدولة المغربية، للتصدي بشدة لكل دعاة الفتنة والتحريض، وكل ممارسي الإرهاب اللفظي والنفسي، وجميع من يحاول استغلال ما يقع بمنطقة الشرق الأوسط، لخلق الفرقة بين أفراد الشعب الواحد، مشددين على ضرورة الحفاظ على مكاسب الاتفاق الثلاثي ومواصلة تجسيد مضامينه على أرض الواقع، مع التمسك بالعلاقات الطيبة مع اليهود المغاربة بإسرائيل.

وجدد المصدر ذاته، إشادته بمواقف الملك محمد السادس، المنتصرة دوما لإيجاد حل سلمي وعادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا أن تلاعبات حماس وأسيادها في إيران وما جاورها، قد ولى عليها الزمان، وعلى الشعوب العربية والإسلامية أن تدرك خباياها بعقلانية بعيدا عن التدليس، لأن الأمر يتعلق بأجندات ومخططات يحبكها تجار الحرب وسماسرة الدمار تحت الستار، محاولين صياغة قراراتهم الموجهة بشعارات تدغدغ العواطف، والمغلفة بالدين الإسلامي، الذي يتم إقحامه هو الآخر ظلما وعدوانا، في أجندات فاسدة لنيل مكاسب سياسية على حساب دماء الأبرياء ومصالح شعوب المنطقة.

يسرى عويفي

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