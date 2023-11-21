«البام» يسائل وزير الصحة عن غياب طبيب للقلب بمستشفى الحسيمة

وجه النائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، عن إقليم الحسيمة، «محمد الحموتي» سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول غياب طبيب للقلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.

وجاء في سؤال الحموتي أن جناح القلب والشرايين بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة يعيش على وقع توتر دائم، بسبب استياء المواطنين من غياب أي طبيب متخصص في القلب والشرايين؛ علما أن هذا الجناح كان يضم في السابق ثلاثة أطباء متخصصين (اثنان منهما استقالا من منصبيهما، فيما انتقل الثالث نحو مدينة أخرى).

وأضاف برلماني حزب الأصالة والمعاصرة «أن الوضع بهذا الجناح، ولا شك، يؤثر سلبا على جودة الخدمات الطبية بهذا المستشفى ككل، ما يضطر المرضى وذويهم لتكبد المزيد من المعاناة والمشاق والمصاريف لأجل التنقل نحو المدن المجاورة والبعيدة لتلقي العلاجات».

وساءل برلماني الجرار وزير الصحة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لأجل إيجاد حل لمشكلة غياب طبيب متخصص في القلب والشرايين بمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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