أطفال تطوان يحتفون بعيد الاستقلال كرويا

تخليدا لذكرى عيد الاستقلال الذي احتفل به المغاربة يوم الثامن عشر من شهر نونبر من كل عام، وكذا احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة نظمت جمعية “بايرن تطوان” مهرجانا كرويا يوم السبت 18 نونبر الجاري.

المهرجان الذي انطلقت فعالياته في حدود الساعة العاشرة صباحا بملعب(9 أبريل) المتواجدة أمام المحطة الطرقية الجديدة، تم برعاية شركة (دهب) وعرف مشاركة المئات من الأطفال من مختلف الأعمار ممن تستهويهم رياضة كرة القدم.

وحسب ما أفاد به رئيس جمعية (بايرن تطوان) فإن هذا “المهرجان الكروي عرف مشاركة حوالي 360 طفلا يعشقون مداعبة الكرة، إضافة إلى حوالي 100 طفل من المنضوين تحت لواء جمعية فنون الحرب”، كما تابع فعاليات المهرجان “أكثر من 200 طفل ينتمون لمختلف مناطق مدينة تطوان، إذ كان بعض الأطفال مرفوقين بآبائهم وأولياء أمورهم”.

وعرف هذا المهرجان الكروي مشاركة سبع جمعيات رياضية شاركت كل جمعية بالفئات المعنية بهذا النشاط الكروي، وهي فئة المبتدئين، الكتاكيت والبراعم.

وأسفرت النتائج في فئة المبتدئين عن فوز شباب ملاليين وشباب البربوري إضافة إلى جمعية شباب درسة.

أما بالنسبة لفئة الكتاكيت، فكان الفوز من نصيب كل من جمعية بايرن تطوان الرياضية تلتها جمعية صداقة وجمعية شباب ملاليين، فيما آلت المرتبة الثانية لشباب درسة.

أما الفائزون في فئة البراعيم مواليد 2011 /2012، فهم على التوالي: مستشفى الاسباني، جمعية الوفاق التطواني وجمعية بايرن تطوان الرياضية.

أما الفائز بالجائزة الأولى في دوري عيد الإستقلال للكبار الذي شاركت فيه 8 فرق وأكثر من 100 لاعب فهو جمعية شباب ملاليين.

يوسف الجوهري(تطوان)

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