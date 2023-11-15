بورصة الدار البيضاء : تداولات الإغلاق على وقع الأحمر

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الأحمر.

وخسر مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0,65%، ليستقر بذلك عند 11.895,49 نقطة.

من جانبه، حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,72% إلى 970,52 نقطة.

وسجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,72% إلى 876,89 نقطة.

وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على خسارة بنسبة 0,73% إلى 1.003,1 نقطة.

في ما يخص المؤشرات الدولية، تراجع مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″بنسبة 0,91% عند 10.979,46 نقطة، بينما سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، انخفاضا بنسبة 0,77% إلى 9.988,05 نقطة.

(و م ع)

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