بنسعيد يستعرض بباريس جهود المغرب في النهوض بأوضاع الشباب

استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الثلاثاء، بباريس، خلال أشغال منتدى الشباب الثالث عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، المنظم على هامش الجمعية العمومية للمنظمة الأممية، جهود المغرب بقيادة جلالة الملك في مجال النهوض بأوضاع الشباب.

وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، أن بنسعيد استعرض، خلال هذا اللقاء، تجربة المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بأوضاع الشباب وأهم البرامج المنجزة لفائدتهم، وحث على أهمية إحداث صندوق خاص بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من قبل منظمة اليونسكو.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير سلط الضوء خلال هذا المنتدى على رؤية الملك، وجهوده التي يبذلها لحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال إعلان جلالته منذ سنة 2022 عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، وكذا العناية بالتراث الثقافي الإفريقي عبر توقيع اتفاقية إطار للشراكة مع منظمة اليونسكو، من أجل وضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ودعا بنسعيد، بالمناسبة، منظمة اليونسكو إلى إيلاء مزيد من العناية والاهتمام للتراث الثقافي غير المادي الإفريقي، عبر تمكين المزيد من الدول الإفريقية من تسجيل ممتلكاتها الثقافية ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي لليونسكو.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل عقد، على هامش هذا الملتقى، لقاء مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، خصص لتعزيز وتطوير التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة الأممية.

كما عقد لقاء مماثلا مع وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية بجمهورية إثيوبيا، إيركوجي تيسفاي، خصص لدراسة السبل الكفيلة بإرساء تعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في شأن البرامج والسياسات العمومية الموجهة للشباب.

(و م ع)

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