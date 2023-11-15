افتتاح فعاليات الدورة ال 27 لمهرجان فاس لسينما المدينة

افتتحت مساء الثلاثاء، بفاس فعاليات الدورة الـ 27 لمهرجان فاس لسينما المدينة بتكريم وجوه فنية وسينمائية مغربية احتفاء بعطاءاتها وإسهاماتها في إغناء الخزانة السينمائية المغربية بأعمال فنية متميزة.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة السينمائية، التي تنظمها جمعية إبداع الفيلم المتوسطي المغرب بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس والمركز السينمائي المغربي والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) بجهة فاس – مكناس، بتكريم الفنان والممثل صلاح الدين بنموسى، والمخرج المغربي صلاح الجبلي، والمخرج الكاتب ادريس الجاي.

وعبر المحتفى بهم، بالمناسبة، عن سعادتهم الكبيرة بهذا التكريم الذي يعتبر حافزا قويا لهم للاستمرار في البذل والعطاء وتقديم أعمال فنية متميزة مستقبلا. كما جرى خلال افتتاح هذا الحدث الثقافي تقديم لجنة تحكيم المهرجان التي يترأسها المخرج عبد الله الزروالي، وتضم في عضويتها كلا من المخرج السينمائي ابراهيم الإدريسي، والباحث في مجال التاريخ رشيد بنعمر، والباحثة في تراث الحضارات بشرى أقليش.

ويشمل برنامج المهرجان في محوره الخاص بالأفلام السينمائية عرض 14 شريطا سينمائيا قصيرا وطويلا من سبعة بلدان، ستتبارى على نيل “جائزة فاس للفيلم القصير” و”جائزة فاس للفيلم الطويل”، و”جائزة فاس لأحسن ديكور”. كما يتضمن المهرجان الذي يتواصل إلى غاية 17 نونبر الجاري تحت شعار “المدينة بعيون السينمائيين”، برمجة ورشات تكوينية ولقاءات مع المبدعين السينمائيين والفاعلين في المجال، إضافة إلى ندوة ستتطرق لموضوع “واقع الاستثمار السينمائي بجهة فاس مكناس”، وكذا فقرة بوح واعتراف ستستضيف المخرج المغربي ادريس المريني.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد مدير المهرجان، رشيد الشيخ، بأن هذه التظاهرة التي تتواصل عل مدى أربعة أيام ستعرف برمجة عروض أفلام جديدة تمثل عدة دول تتميز بقيمة فني وسينمائية كبيرة. وأضاف الشيخ أنه سيقام ضمن فعاليات هذه التظاهرة لقاء فكري سيسلط الضوء على واقع الاستثمار في مجال السينما بجهة فاس- مكناس، والدور الهام الذي يضطلع به الفن السابع في تحريك العجلة الاقتصادية.

(و م ع)

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